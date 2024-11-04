Bu ay boyunca tiyatro oyunları, sergiler, seminerler ve konserler dahil olmak üzere toplam 12 ayrı etkinlik İnegöllülerle bir araya gelecek.

Kış sezonunun başlamasıyla birlikte İnegöl Belediyesi’ndeki kültür sanat salonlarındaki etkinlikler de faaliyete geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Kurtuluşun Kadınları tiyatro gösterisiyle start alan kültür sanat sezonu, Kasım ayında dolu dolu programlarla devam edecek. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kasım ayı için hazırlanan etkinlik takvimini paylaştı ve bu takvimde çeşitli tiyatro gösterimleri, sergiler, seminerler ve konserler yer alıyor.

KASIM AYI PROGRAMI

06 Kasım Çarşamba akşamı İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun son oyunu “En Büyük Haber” tiyatro gösterisi 20.00’da İnegöl’de kültür ve sanatın merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde sahnelenecek. 09 Kasım Perşembe günü Bursa Olgunlaşma Enstitüleri iş birliğinde hazırlanan “Hayra Açılan Kapılar” isimli Kapı Tokmakları Sergisi 14.00’da İnegöl Kent Müzesi Serdar Rubacı Sergi Salonunda izlenime sunulacak. 08 Kasım Cuma akşamı 20.30’da Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) iş birliğinde düzenlenen Aile Okulu seminerleri kapsamında Aile Koçu Münir Arıkan’ın “Ailede Şahsiyet Eğitimi” semineri Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 09 Kasım Cumartesi günü 14.00’da Beşinci Mevsim KSM’nde “Oyun Arkadaşım” isimli çocuk tiyatrosu 6-12 yaş arası çocuklar için minik sanatseverlerle buluşacak. 15 Kasım Cuma akşamı Aile Okulu programları kapsamında Psiko-Hekim Abdülaziz Yılmaz’ın “Örnek ve Rol Model Anne Baba Olmak” semineri 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 16 Kasım Cumartesi günü 14.00’da “Rüyanın Rüyası” çocuk tiyatro gösterisi Beşinci Mevsimde gerçekleştirilecek. 22 Kasım Cuma akşamı Aile Okulu programları kapsamında Eğitimci İlahiyatçı Hasan Basri Balcı’nın “Huzurlu Aile ve Fetih Nesli” semineri 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek. 23 Kasım Cumartesi günü 14.00’da “Karagözün Dişi” gölge oyunu çocuklar için Beşinci Mevsim KSM’nde sahnelenecek. 27 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim KSM’nde İnegöl Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konseri gerçekleştirilecek. 29 Kasım Cuma akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim KSM’nde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosunun sahneye taşıdığı “Ayyar Hamza” yetişkin tiyatro gösterisi izleyici ile buluşacak. Yine 29 Kasım Cuma akşamı 20.30’da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda Aile Okulu programları kapsamında Eğitimci İsmail Güler’in “Toplumun Çekirdeği Aile” konulu semineri gerçekleştirilecek. 30 Kasım Cumartesi günü ise 14.00’da Beşinci Mevsim KSM’nde yapılacak “Mimdo’nun Aradığı Çocuk” isimli çocuk tiyatro gösterisi ile Kasım ayı etkinlikleri tamamlanmış olacak.

BAŞKAN TABAN’DAN PROGRAMLARA DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir” sözünü hatırlatarak İnegöl Belediyesi olarak bu alanda ilçe halkını kültür ve sanatla buluşturmaya gayret ettiklerini söyledi. Sanatın her dalıyla ilgili programlar tertip edildiğini ifade eden Başkan Taban, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bu alanda yazın ayrı kışın ayrı programlarla ilçe halkımızı buluşturuyor. Kış sezonunda daha çok salon programlarıyla, tiyatrolarla, seminer ve söyleşilerle, salon konserleriyle bu etkinliklerimizi icra ediyoruz. Kasım ayı itibariyle de kültür sanat sezonumuz açıldı. Aslında açılış programımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediğimiz Kurtuluşun Kadınları isimli tiyatro gösterisi olmuştu. Kasım ayı boyunca da 12 ayrı programla vatandaşlarımızı buluşturacağız. Yetişkinler için ayrı, çocuklarımıza için ayrı tüm etkinliklerimize ilçe halkımızı bekliyoruz” dedi.