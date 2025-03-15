11 ayrı program kapsamında Cuma akşamı, Hafız Ferruh Muştuer ve Mevlidhan Mustafa Kaya, Tahtaköprü Mahallesi Camisi'nde gerçekleştirilen özel etkinlikte İnegöllülerle bir araya geldi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, katılımcılara manevi bir huzur ortamı sundu. Hafız Ferruh Muştuer, tilavetin ardından teravih namazını da kıldırarak, programa katılan cemaatle birlikte bu özel anı yaşadı.

Teravih namazına sadece Tahtaköprü Mahallesi’nden değil, İnegöl’ün dört bir yanından vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Program, camiyi dolduran kalabalığın katılımı ile oldukça coşkulu ve manevi bir atmosferde gerçekleşti.

Teravih namazına, Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Başkan Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve beraberindeki parti yöneticileri ile birlikte camide yerini aldı. Namaz sonrası Başkan Taban, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik etti. Ayrıca, bölgedeki sorunlar ve ihtiyaçlarla ilgili istişarelerde bulunarak, halkla doğrudan iletişim kurdu.

İnegöl Belediyesi, teravih namazı çıkışında cemaate tatlı ikramında bulunarak, Ramazan’ın manevi havasına uygun organizasyonlar gerçekleştirmeye devam ediyor. İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği bu tür programlar, Ramazan ayının bereketini ve huzurunu İnegöllü vatandaşlara yaşatmaya devam ediyor.