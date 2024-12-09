Belediye Başkanı Alper Taban, Belediye içerisinde müdürlükler arasında rotasyon yaptı. 5 müdürün görev yerleri değişirken, rotasyonda Taban’ın yeni yıl öncesinde hizmet kalitesinin artırılmasını dikkate aldığı öğrenildi.

Daha önce ihdası yapılan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer atandı. Serdar Zorluer’den boşalan Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne Zabıta Müdürü Bilal Aktürk, Zabıta Müdürlüğü'ne ise Destek Hizmetleri Müdürü Şener Dursun getirildi. Alanyurt koordinatörü olarak görev yapan Ekrem Ergün Destek Hizmetleri Müdürlüğü görevine atanırken, daha önce Başkan Yardımcısı Emin Dündar’ın sürdürdüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü'ne de Avukat Mahmut Sami Aydın atandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Kurum içerisinde bir dizi görev değişikliğine gidildi. 5 Müdürlükte yeni görevlendirmeler yaptık. Müdürlerimiz arasında yer değişiklikleri yapıldı. Bugüne kadar bulundukları görevlerde başarılı çalışmalara imza atan daire müdürlerimizin yeni görev yerlerinde de en iyi şekilde şehrimize ve kurumumuza hizmet edeceklerinden şüphemiz yok” dedi.