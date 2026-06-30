Edinilen bilgiye göre, şirketin iflasına, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi'nin 25 Eylül 2024 tarihli kararıyla hükmedilmiş, iflasın aynı gün saat 15.00 itibarıyla açılmasına karar verilmişti.

İflas dosyası kapsamında daha önce hazırlanan sıra cetvelinin ardından, sonradan alacak kaydı yaptıran alacaklıların başvuruları da değerlendirilerek İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda ek sıra cetveli düzenlendi. Hazırlanan cetvel, İnegöl İcra Dairesi'nde ilgililerin incelemesine sunuldu.

İcra ve İflas Kanunu'nun 166'ncı maddesi uyarınca yapılan ilana göre, alacağın esası ve miktarına ilişkin itirazların ilan tarihinden itibaren *15 gün* içinde iflas dairesinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi'ne, sıraya ilişkin itirazların ise *7 gün* içinde şikayet yoluyla İcra Mahkemesi'ne yapılması gerekiyor.

Yetkililer, hak kaybı yaşanmaması adına alacaklıların yasal süreleri dikkate almaları gerektiğini belirtti.

Kaynak: İlan.gov.tr