İnegöl Belediyesi, her fırsatta öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Öğrenciler için çeşitli organizasyonlar, etkinlikler yaparak katkı sunan İnegöl Belediyesi’nin sınav zamanlarında öğrenciler için gerçekleştirdiği ücretsiz çorba ikramları da artık bir geleneğe dönüştü. Her vize ve final döneminde Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan İşletme Fakültesi ve Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören öğrencilerine yapılan çorba ikramları, bu sınav döneminde de devam ediyor.

400 ÖĞRENCİYE HER SABAH SICAK ÇORBA İKRAMI

Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde öğrencilere sınav haftası boyunca kurulan stanttan çorba ikramı gerçekleştiriliyor. Sınav süreçlerinde gece geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilerin sabah kahvaltı telaşı ile uğraşmaması ve kahvaltılarını yapmadan da sınava girmemesi için yapılan uygulama Pazartesi günü başladı. Çorba ikramları hafta boyunca 09.00-11.00 saatleri arasında devam edecek. Öğrencilere bu süre zarfında her gün farklı çorbalar ikram ediliyor. Günlük 400 dolayında öğrenci, çorba ikramından faydalanıyor.

BAŞKAN TABAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Belediye Başkanı Alper Taban’da dün sabah saatlerinde Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesini ziyaret ederek çorba ikramı yapılan stantta öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle birlikte çorbanın tadına bakan Başkan Taban’a öğrenciler de bu jest için teşekkür etti.

Öznur Dede