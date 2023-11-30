Sapanca ilçesinde yaşanan korkunç olayın duruşması sona erdi. İranlı bir çiftin parçalanmış cesetleri çöp poşetine konularak toprağa gömülmüştü. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık A.M.'ye her bir maktul için "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Duruşmaya, sanık A.M. ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, tutukluluk halinin devamını talep ederken müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise suçlamalara yeterli delil olmadığını savunarak müvekkilinin tahliye ve beraatını talep etti. Sanık A.M., savunmasında, "Maktulleri ben öldürmedim" dedi.

Mahkeme heyeti, her bir maktul için A.M.'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Olay, 1 Temmuz 2021'de Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bir vatandaşın köpeğiyle arazide gezerken bulduğu kesik bir ayak, polise yapılan ihbarın başlangıcını oluşturmuştu. İncelemeler sonucunda, çöp poşeti içinde parçalanmış halde bulunan cesetlerin İranlı A.S. ve M.Z.'ye ait olduğu tespit edilmişti. Cinayet Bürosu detektifleri, göğüs silikonu ve dövme gibi ipuçlarından yola çıkarak olayın şüphelisi olarak A.M.'yi gözaltına almıştı. Mahkeme, titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda sanığı suçlu bulup cezalandırırken, olayın detayları adli tıp raporları ve tanıklarla ortaya çıkmıştı.