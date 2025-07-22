İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın öncülüğünde hayata geçirilen dijital dönüşüm projeleri, şehrin yönetim anlayışına yeni bir soluk kazandırıyor. “Veriye dayalı yönetim” prensibiyle hareket eden İnegöl Belediyesi, sadece bugünü değil, geleceği de planlayan stratejik adımlarla İnegöl’ü daha yaşanabilir, daha akıllı ve daha sürdürülebilir bir şehir haline getirme yolunda önemli ilerlemeler kaydediyor. Bu sürecin en somut örneklerinden biri olan İstatistik Raporu, detaylı ve titiz bir çalışmayla hazırlanarak yerel yönetimlere örnek teşkil edecek nitelikte bir kaynak haline geldi.

İNEGÖL’ÜN ÖZETİNİ İÇEREN İSTATİSTİK RAPORU KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI

İnegöl Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan İstatistik Raporu, kentin sosyoekonomik yapısını sayısal verilerle ortaya koyuyor. Raporda; nüfus, göç, ticaret, tarım, orman ve hayvancılık gibi temel başlıkların yanı sıra eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, ulaşım, imar, kültür-sanat, turizm ve çevre gibi birçok alana ilişkin güncel bilgiler yer alıyor. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarından yerel medya yapısına, seçim verilerinden akıllı şehircilik uygulamalarına kadar pek çok farklı veri seti de kamuoyuyla paylaşılıyor.

Hazırlanan rapor yalnızca mevcut durumun bir envanterini sunmakla kalmıyor, aynı zamanda veriler ışığında öncelikli ihtiyaçları ve çözüm önerilerini de gündeme taşıyor. Örneğin, STK’lara yönelik yapılan analizlerde; “Acil Durum ve İlkyardım, Çevre, Gençlik, Sanat, Tarihi Miras, Turizm ve Eğitim” gibi alanlarda faaliyet gösteren derneklerin sayısının artırılması gerektiği tespit edildi. Bu bulgular doğrultusunda İnegöl Belediyesi, 116 mahalleyi kapsayan stratejik planlamalarını güncellerken; kentte faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil yapılar da raporu kendi planlama süreçlerine entegre ediyor.

KARAR ALMA SÜRECİ İSTATİSTİK RAPORU İLE BİLİMSELLEŞİYOR

Veriye dayalı yönetim modeli sayesinde, şehir ile ilgili karar alma süreçlerinin daha bilimsel ve sürdürülebilir bir temele oturtulması amaçlanıyor. Aynı zamanda, bu tür raporlamaların İnegöl’ün kent imajı ve dış paydaşlar nezdindeki değerlendirme puanlarını da olumlu etkilediği ifade ediliyor.

YENİ RAPOR YAYINLANDI

İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmanın her yıl daha da geliştirilerek sürdürüleceği belirtilirken, temel hedefin tüm bu sürecin dijital bir platform üzerinden yürütülmesi olduğu vurgulandı. Hazırlanan istatistik raporu, İnegöl Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.inegol.bel.tr adresinde, “Kurumsal > Kurum İstatistik Raporları” sekmesinden kamuoyu ile paylaşılıyor.

“TÜM İNEGÖL’ÜN KATKI VE GÖRÜŞLERİNİ BEKLİYORUZ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, yayımlanan İstatistik Raporu doğrultusunda şehrin geleceğinin verilerle şekillendirildiğini ifade ederek, tüm kurum, kuruluş ve vatandaşların katkı ve desteğini beklediklerini belirtti. Başkan Alper Taban açıklamasında, “İnegöl Belediyesi olarak, şehrimizin bugünü kadar yarınını da düşünerek dijital dönüşüm projelerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Akıllı şehircilik uygulamalarından veri analizine, kurumsal iş birliklerinden mahalle bazlı planlamalara kadar geniş bir alanda sürdürdüğümüz bu çalışmalarla İnegöl’ün geleceğini birlikte inşa ediyoruz. Bu noktada, hazırlanan İstatistik Raporu başta olmak üzere tüm veri odaklı çalışmalarımızın daha güçlü ve daha kapsayıcı hale gelmesi adına tüm vatandaşlarımızın katkılarını çok önemsiyoruz. Hazırlanan raporu incelemenizi, görüş ve önerilerinizle bu sürece destek vermenizi özellikle rica ediyorum." dedi.