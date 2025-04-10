İnegöl Belediye Spor Kulübü amatör branşlarda bir yandan sporcu yetiştirirken, bir yandan da antrenör yetiştirmeye devam ediyor. İnegöl Belediyespor Dağcılık Branşı Spor Tırmanış Antrenörü Bülent Aktaş’ın bir süredir devam eden Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevi sonrası, Diler Yalaza da milli takımlar minikler antrenörlüğüne davet edildi.

İNEGÖL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ ADINA BÜYÜK GURUR

Diler Yalaza’ya milli takım görevi federasyon tarafından Çarşamba günü tebliğ edildi. Türkiye’deki yüzlerce antrenör arasından İnegöl Belediyespor’un 2 antrenörünün milli takıma seçilmesi kulüpte de büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı.

İnegöl Belediyespor Kulübü Dağcılık Branşı Spor Tırmanış Antrenörlerinden Diler Yalaza, yeni süreçte Türkiye Dağcılık Federasyonu Milli Takımlar Minikler Kategorisi antrenörlüğü görevini de sürdürecek.