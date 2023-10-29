Türkiye Cumhuriyeti 100. Yaşını kutluyor. Tüm ülkede yaşanan bayram havasıyla vatandaşlar Cumhuriyetin 100. Yılımı kutlarken, İnegöl’de 100. Yıla özel düzenlenen etkinlikler de büyük bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştiriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 28 Ekim Cumartesi akşamı İnegöl Kaymakamlığı ile İnegöl Belediyesi iş birliğinde Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Küçük büyük her yaştan vatandaş, ellerinde bayrakla katıldığı kortej, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

BİNLERCE İNEGÖLLÜ BAYRAĞIYLA MEYDANA İNDİ

Öğrencilerin oluşturduğu bando takımı liderliğinde saat 18.30’da İnegöl AVM kavşağından başlayan Cumhuriyet Yürüyüşüne protokol üyeleri de katıldı. İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşların katıldığı kortej, Atatürk Bulvarından başlayarak Atatürk Heykeline kadar sürdü. Binlerce İnegöl halkı bayrağını alıp cumhuriyet yürüyüşüne katıldı.

İnegöl'de büyük coşkunun yaşandığı cumhuriyet yürüyüşüne Atatürk Bulvarında bulunan vatandaşlar katıldı ve yürüyüş devam etti. Kaldırımlarda, evlerin cam ve balkonlarında oturan İnegöl halkıda alkışlarıyla destek verdi. Heykelin orda biten yürüyüşten sonra Belediye Başkanı Alper Taban ile Kaymakam Eren Arslan selamlama konuşması yaptı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği ve cumhuriyete vurgu yapılan konuşmalar sonrası saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı hep bir ağızdan okunarak program sona erdi.

İbrahim Uslu