Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyonet cayır cayır yandı. Yangın park halindeki kamyonetin yanındaki işyerine büyük zarar vermeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın saat 01.30 sıralarında Orhaniye mahallesi Caner sokakta meydana geldi. Park halindeki 59 ACD 356 plakalı kamyonetin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alev topuna dönen aracı gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. O sırada araçtaki alevler, yanındaki mobilya atölyesine sıçradı. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplere alevlere müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp, hem işyerindeki hemde kamyonetteki yangını söndürdüler. Yangın sonucu kamyonet kullanılamaz hale gelirken işyerinde küçük çaplı hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.