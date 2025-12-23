Yeşil-beyazlı ekip, aynı grupta mücadele ettiği İsparta 32 Spor’un 22 yaşındaki forveti Baran Başyiğit’i renklerine bağladı.

Gençlerbirliği altyapısında yetişen Baran Başyiğit, kariyerinde Orduspor 1967, Hacettepe ve Polatlı 1926 formalarını da giydi. Genç oyuncu, bu sezon İsparta 32 Spor ile lig ve kupa olmak üzere toplam 16 karşılaşmada görev alırken, rakip fileleri 8 kez havalandırdı.

Baran Başyiğit şu ifadeleri kullandı;

Öncelikle başkanımıza teşekkür ederim. Beni buraya layık gördükleri için çok mutluyum. Bursa tarafından teklif geldiği zaman hiç düşünmeme bile gerek kalmadı. Farklı kulüpler vardı ama Bursaspor’un adı geçtiği anda hiçbir şey söz konusu olmadı. Buraya geldiğim ve ailemi gururlandırdığım için çok mutluyum. İnşallah güzel süreçler bizi bekliyor. Sabırsızlanıyorum. Bursa’ya ilk devre maça gelmiştik. Seremoniden çıkarken çok iyi bir atmosfer olduğunu görmüştüm. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Taraftarlarımız şampiyonluğumuzu beklesin. En kısa sürede bunu başaracağımızı düşünüyorum. Hiç şüpheleri olmasın; sahaya en iyi oyunumuzu yansıtmaya çalışacağız ve Bursaspor’u hak ettiği yerlere çıkaracağız.