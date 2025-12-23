Son yapılan kamuoyu araştırması, toplumun futbola olan ilgisinin azalıp azalmadığını ve üst gelir grubunda yer aldığı kabul edilen futbolcular ile futbol paydaşlarının yasa dışı bahis yoluyla gelir elde etme girişimlerine bakışı inceledi.

Futbol da ‘bahis’ skandalı

Saha çalışmasında, toplumun farklı kesimlerine “Türkiye bir futbol ülkesi midir, futbol bir hobi midir, bahis skandalı toplumun futbola olan inancını sarstı mı?" soruları soruldu. Elde edilen yanıtlar, futbola ilginin azalsa da sürdüğünü ve futbolun ağırlıklı olarak erkeklere yönelik bir hobi olarak görüldüğünü ortaya koydu.

Katılımcıların yanıtlarına göre, kadınların yüzde 70,3’ü futbolla ilgilenmediğini belirtirken, erkeklerin aynı oranda futbolla ilgilendiği görüldü. Genel bakışta ise, cinsiyet ve yaş farkı gözetilmeksizin, yüzde 51,2’lik bir kesim futbolla ilgilenmediğini ifade etti.

Veriler, toplumun futbolla yatıp, futbolla kalkmadığını gösterdi. Buna rağmen yüzde 48.8’lik bir kesimin futbolla yakından ilgilendiğini de gösterse de geçen yıllarla kıyaslandığında futbola ilginin azaldığı gözler önüne serildi. Saha araştırması gösterdi ki, futbolla ilgilenen ve takım taraftarı olan kişilerin yüzde 87.3’lük kesimin futbolda şike yapıldığı ve kirlilik olduğuna kesin olarak inandığı ortaya konuldu.

Futbola ilgi neden azalıyor?

Verilere göre;

-Genç nesillerin futbolla alakası önceki jenerasyonlara göre gözle görülür biçimde düşüktür.

-Kamuoyunda cari olan futbola yönelik olumsuz dilin ve yıllardır yerleşikleşen güvensizliğin önemli faktörler arasında olduğu tespiti yapıldı.

-Bir zamanların birkaç eğlence olanağına sahip gençlerine oranla günümüz geçlerin birbirinden farklı yüzlerce eğlence olanağına sahi olmalarıdır.

-Dikkat çeken bir diğer veri ise; yeni kuşakların eski kuşaklar gibi sokakta futbol oynayarak büyümüyor oluşları da futboldan kopuşu gözler önüne serdi. XDijital eğlence imkanları gençleri cezbetmekte ve aktif olarak futbol oynamaya karşı oluşması muhtemel hevesin önüne geçtiği görülüyor. Gençlerin futboldan uzaklaşma nedenleri arasında yasa dışı bahis sitelerine yönelmeleri de gösterildi. Gençler futbolu bir sportif aktivite yerine, bahis oynayarak gelir kapısı olarak görüyor.