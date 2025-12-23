Ziyarette İnegöl Hacıkara Muhtarı Sadri İlçin, Cumalıkızık Muhtarı Mustafa Sezer, Cumalıkızık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Ülker ve Cumalıkızık Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Serhan Yoldaş ile bir araya gelindi.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bursamızda Cumalıkızık, Misi, Kazancı gibi örnekler var. Neden İnegöl’ün de böyle bir köyü olmasın diye düşündük. Hacıkara’nın hiçbir eksiği yok. Doğru projelerle, doğru pazarlamayla bu köyü Türkiye’nin en değerli köylerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Cumalıkızık köyü, Hacıkara köyümüz için rol modellerden biri. Bu nedenle bugün Hacıkara muhtarımız ile birlikte Cumalıkızık’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Bizleri ağırlayan muhtarımıza ve kooperatif başkanlarına teşekkür ediyorum.”