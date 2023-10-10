İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu

50 Suriye uyruklu yakalandı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şafak vakti yapılan operasyonda 50 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenice mahallesi Kasımefendi caddesinde bulunan kaçak göçmenlerin yaşadığı apartmana operasyon düzenlendi. Apartmandaki 50 Suriye uyruklu vatandaş, yakalanarak gözaltına alındı.

35'i SINIRDIŞI EDİLECEK

Gözaltına alınan şahıslardan 35'inin kimliği olmadığı, 15'inin ise diğer illerde oturma izinlerinin olduğu ortaya çıktı. Kimliği olmayan 35 kaçak göçmen sınır dışı edilirken, oturma izni olan 15 şahıs ise yaşadıkları illere gönderildi.

