MOBİLYA, AĞAÇ İŞLERİ VE MOBİLYA YAN SANAYİNDE FAALİYET GÖSTERENLERİ İŞ YERİ SAHİBİ YAPACAK BÜYÜK FIRSAT

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (İMASKOP), İnegöl’ün mobilya, ağaç işleri ve mobilya yan sanayisi sektörlerini ileriye taşımayı hedefleyen önemli bir projenin lansmanını gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen toplantıda proje hakkında pek çok bilgi aktarılarak mobilya ve ağaç işleri temsilcileri süreçler hakkında bilgilendirildi.

İNEGÖL MOBİLYA AĞAÇ İŞLERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ (İMASKOP), MOBİLYA, AĞAÇ İŞLERİ VE MOBİLYA YAN SANAYİSİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN BÜYÜK ADIMI ATIYOR!

İnegöl Mobilya Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi (İMASKOP) ve İnegöl Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Özcan AYHAN açılış konuşmasında, “Birkaç sene önce bir düşünce ile başlayan projemiz 22 Şubat 2023 tarihinde tüzel kişiliğe kavuşarak resmen kurulmuş oldu. İlk gerçekleştirdiğimiz Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulumuzu, Denetim Kurulumuzu oluşturduk. Yine bu Eylül Ayı içerisinde kurumsal ve idari süreçlerimizi tamamladık. Bu kapsamda İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasında İş Geliştirme Birim Sorumlusu olarak çalışan, aslında bir çoğumuzun tanıdığı Alican OFLAZ arkadaşımızı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Yavuz UĞURDAĞ ve yönetiminin desteği ile Genel Müdür olarak atadık. Ben kendisine bir kere daha bu transferi desteklediği için teşekkür ederim. Genel Müdürümüzün ekibe katılması ile hızlıca süreçlerimizi tamamlayarak yeni ortak kaydı alacak konuma geldik. Kurulduğumuz ilk günden beri yer arayışımız ve oluşturmayı arzu ettiğimiz sanayi alanı için çalışmalarımızı başta Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Bülent TEMELLİ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile yürüttük. Bu projeyi hayata geçirmek istememizdeki en temel konu sağlıksız, elverişsiz üretim alanlarını İMASKOP ile daha ekolojik, günümüz koşullarına uygun, yeni nesil üretimin desteklendiği, işletmelerimizde AR-GE ve inovasyona dayalı üretimin arttırılabileceği alanlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda da bizler ortaklarımızın rekabetçilik güçlerini arttırarak bir yandan ortak kullanım alanları ile maliyetlerini düşürebilmek, öte yandan İlçemizin katma değerli gelirlerini arttırıcı çalışmalar gerçekleştirmek istiyoruz. Bu nedenle İMASKOP sadece bir yapı kooperatifi değil, sektörlerimizi sadece yapısal dönüşüme sokacak değildir. Tabi bu dönüşüm sürecinde yangın, su baskını, deprem gibi doğal afetlere dirençli, yeşil, kendi enerjisini üretebilen, endüstriyel uygulamalara uygun yapılara sektörlerimizi taşımak istiyoruz.

KÜMEMİZİN ORTAK HAREKETİ ÖNEMLİ BİR KONU

Özetle, sektörlerimizin modernizasyonu, çalışma koşul ve şartlarının iyileştirilmesi, istihdam olanaklarının arttırılması, rekabetçi üretimin arttırılması ve küme halinde olmanın gücünü kullanarak tüm kümemizin daha elverişli koşullara ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz. Projemizde gerek lojistik alanlarımızla gerek sosyal donatı alanlarımızla gerekse ihtiyaç olabilecek her türlü şeyi karşılayabilecek ayrılmış alanlarımızla sektörümüzde faaliyet gösterenleri iş yeri sahibi yapmak istiyoruz. İlk önceliğimiz kiracılarımız, işini büyütmek isteyen esnaf ve tacirimiz olacak. Bu nedenle ilk lansman toplantımızı da mobilya ve ağaç işlerinde faaliyet gösteren işletmelerimize yönelik gerçekleştiriyoruz. Yakın zaman içerisinde yan sanayimiz, tedarikçimiz ve ticari alanlarımız için ayrılacak alanlara yönelik lansman toplantılarımızı yapacağız. Akabinde birazdan Başkan Vekilimiz Bülent TEMELLİ’nin aktaracağı süreçleri bu sektörlerimiz içinde başlatacağız. Kümemizin ortak hareketi önemli bir husustur. Bizler bir arada olduğumuz zaman bu süreç değerli, maliyetler açısından da önemli bir konudur. Ben destekleri için belediyemize, siyasilerimize, paydaş kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmalarında söz alan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz UĞURDAĞ; “Özcan Başkanımız ve Yönetiminin İMASKOP Projesi için duyduğu heyecanını biliyoruz. Gerek şahsen, gerekse Oda olarak İMASKOP Projesini destekliyoruz. İnegöl büyümeye devam ediyor. Sektörlerimizde aynı hızda büyüyor. Bu nedenle bu proje oldukça önemlidir. Birkaç hafta önce Özcan Başkanım ve yönetimi bizleri ziyaret ettiğinde, 4 yıl önce Kocaeli’den Odamıza transfer ettiğimiz İş Geliştirme Birim Sorumlumuz Alican OFLAZ’ı Kooperatifin Genel Müdürü olarak istediklerinde, Odamıza birçok katkısı olan personelimizi süreci desteklemek, İMASKOP’un gelişimini hızlandırmak için yönlendirdik. İMASKOP projesine desteğimizi bir kerede böyle anlatmak isterim. Bir teşekkürü Odamız eski Genel Sekreteri, şimdi İMOSAB Bölge Müdürü Mustafa ŞENTÜRK’e de teşekkür etmemiz gerekir. Bu projenin başlangıcında emek harcamıştır. Sektörümüze yer sağlanmasına ihtiyaç duyuyoruz. OSB’lerde bilindiği gibi küçük alanlar ayıramıyoruz. Bu alanlarda ölçek olarak daha büyük firmalarımız yer alıyorlar. Fakat sektörlerimiz için daha küçük yerlere de ihtiyacımız var. Sektörlerimizin modernizasyonu da oldukça önemlidir. Bu proje ile bu süreçte desteklenmiş ve hızlanmış olacaktır. “ dedi.

İnegöl Belediyesi Başkanı Alper TABAN; “İnegöl’de mobilya adına yeni bir heyecan başlıyor. Arka planda çok fazla emek ve gayret olduğunu ifade etmek isterim. İnegöl’e dair söylenecek çok güzel şey var fakat ben özellikle mobilya sektörümüzün üzerinde durmak istiyorum. Esnaf ve tacirimizin sorunlarını iyi biliyoruz. İnegöl’de sanayi alanları için ayrılabilen alanlar oldukça kısıtlı. Bu nedene İMASKOP Projesi önemlidir. Belediye olarak İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir çalışma yürüttük. Bu yürütülen çalışma sonucunda sanayiye döndürülebilecek araziler, orman, mera gibi dönüşümü zor olan alanlar. Bizler İMASKOP için olabilecek alanları, bu çalışmaya istinaden en doğru alanda yapılanmasını istiyoruz. İMASKOP tarafından talep edilen parselasyonu ve diğer talepleri karşılamak üzere çalışıyoruz. Projemizin çok kısa zamanda ete kemiğe bürüneceğini umuyorum. Özcan AYHAN Başkanımız ve yönetimine bu proje için bir kere daha teşekkür ederim.” dedi.

Bursa Milletvekili Ayhan SALMAN;”Yıllar önce bizlerin büyükleri ülkemizin ilk OSB’lerinden birini hayata geçirmek için çalışmaya başlamışlar ve örnek olmuşlar. Bu oluşumların gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. İnegöl’üler müteşebbis ruhludur. İnegöl’de fuarcılık gibi birçok çalışmada bu müteşebbis ruhla gelişmiştir. İMASKOP Projesi bu müteşebbis ruhun bir çıktısıdır. Biz, bizden önceki siyasilerimiz İnegöl’ün ihtiyaçları için caba gösterdilerse, bizde aynı caba ile hareket ediyoruz. Ben Özcan AYHAN Başkanımız ve Bülent TEMELLİ Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizde milletvekili olarak burada bu proje için hizmet etmek için hazırız. İMASKOP Projesini Bursa Milletvekili Mustafa VARANK Bey’de destekliyor. Bir başka programda biraz önce beraberdik. Kendilerinin selamlarını da sizlere iletmek isterim. Türkiye’nin Yüzyılı için İnegöl’de küçük ve orta ölçekli firmalarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasının aciliyetinin farkındayız.

İnegöl Kaymakamı Eren ARSLAN; “İhracat fazlası veren, önemli sektörleri ile kabına sığmayan bir şehir için hizmet vermekten çok memnunum. Böylesine önemli projelerde 5 önemli unsur ile hareket etmek gerekir. Bu beş unsuru bu toplantı vesilesi ile Özcan Başkanımda ve sizlerde görüyorum.

İnegöl bazı noktalarda imkânları kısıtlı bir şehir. Orman, tarım ve konut alanlarımız şehrimizde oldukça yer almaktadır. Sanayi alanı olarak kullanılabilecek yerimiz kısıtlı fakat bu proje ile sanayi alanı ihtiyaçlarımız büyük ölçüde giderilecektir. İMOSAB 1. etabında tam kapasiteye ulaşmış durumdayız. 2. etapta ise hızlıca süreçlerimizi ilerletiyoruz. Hatta 3. etap hazırlıklarına başladık. İMASKOP’da bu çalışmaların tamamlayıcısıdır. Bizler, bu projeyi önemsiyoruz. Her zaman destekliyoruz. Kısa zamanda kurdelesini kesmekte inşallah nasip olur.” dedi.

İMASKO RUHU ARTIK İMASKOP İLE YAŞIYOR

Kooperatif ve proje hakkında bilgi vermek üzere İMASKOP Başkan Vekili Bülent TEMELLİ tarafından katılımcılara bir sunum gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen sunumda süreç ile ilgili merak edilen detaylar paylaşıldı.

İMASKOP Başkan Vekili Bülent TEMELLİ sunumuna “İMASKO bugün aramızda bulunan genç kardeşlerimiz için bir anlam ifade etmiyordur. Hatta belki de ilk defa duydukları bir isimdir. Ancak İMASKO’yu mobilyacılığımızın 1. ve 2. kuşakları çok iyi bilirler. O günün şartlarında özellikle malzeme temininde çok önemli roller üstlenmiş ve İnegöl Mobilyacılığının bugünlere gelmesinde büyük rolü olan bir kuruluşumuzun adıdır. İMASKO bugünden sonra da İMASKOP olarak yan sanayicileriyle, tedarikçileriyle, tüm mobilya ve ağaç işlerindeki esnaf ve tacirimizi öncelikle iş yeri sahibi yapabilmek, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek sektördeki payını daha da arttırabilmek için kurduğumuz bu kooperatifte adını yaşatacaktır.

Özcan AYHAN Başkanım, konuşmasında böyle bir oluşum için neden yola çıktığımızı ve bugüne kadar yapılanları anlattı. İnegöl olarak yine bir ilke imza atarak ülkemizin en büyük, en modern, en inovatif, en sağlıklı mobilya, ağaç işyeri ve yan sanayi endüstri bölgesini hep birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

İNEGÖL MOBİLYASINA ÇAĞ ATLATACAK DEV PROJE “İMASKOP”

Sözlerine devam eden TEMELLİ “Eminim ki şu anda bir çoğunuzun konu ile ilgili olarak ilk sorduğunu ve öğrenmek istediği soru nerede olacağıdır. Bu sorunun cevabına gelmeden önce biz kimiz ve neredeyiz diye sormamız lazım. Öncelikle biz İnegöl Mobilyacılığının ilk çıkışı olan Osmanbey Caddesi ile Bedre Deresi arasındaki eski mobilya sanayindeki yaklaşık 800.000 m2’lik alan üzerinde çalışan irili ufaklı küçük ölçekli işletmeleriz. Sonra Bedre Deresi ötesinde yine günün şartlarında yaklaşık 1.300.000 m2’lik alan üzerinde kurulan ve nispeten biraz daha büyük ölçekli küçük sanayi sitesinde üretim yapan işletmeleriz. Daha sonra sırasıyla 1. ve şimdi 2. Etabı ile 6.750.000 m2’lik İMOSAB, 1.200.000 m2’lik Yenice OSB ve tamamında olmamak üzere 1. OSB’de faaliyet gösteren orta ölçekli firmalarız. Tabi ki bir de yer olsun da nerede olursa olsun diyerek köy yolları, tarım arazileri ve hayvan çiftliklerinde hatta Belediye Başkanımızı da zor durumda bırakarak kullandığımız Ahmet Türkel Çevre İmar Yolu karşısında faaliyet gösteren firmalarız.

İşte buradan hareketle artık büyük bir işletme olabilmiş, bir fabrika tesis ederek üretim alanı ihtiyacını çözmüş firmalarımız dışında, aktif olarak tüm kirada çalışan işletmelerimiz, işyeri kendi mülkü olsa da küçük geldiği için çalışma alanını büyütmek isteyen işletmelerimiz ile yeni bir mobilya, ağaç işleri ve yan sanayi üretim merkezi kuruyoruz. İşte merak edilen yerde tam olarak burasıdır. Yani yerimiz mobilyacısı, yan sanayicisi, tedarikçisi ve ağaç işleri ile bir kümelenme şeklinde topluca gidilerek yapılan yeni endüstri bölgesi olacaktır. Bu nedenle İMASKOP İnegöl Mobilyasına çağ atlatacak dev bir projedir.

Burada önemli olan Belediye Başkanımız Sayın Alper TABAN Bey’in işaret ettiği gibi ovadan, sudan uzak, bilimsel verilerin işaret ettiği bir yerde olmasıdır. Bununla ilgili olarak da üzerinde birlikte çalıştığımız birkaç alternatif yerimiz var. Ayrıca zemini, ulaşımı ve mülkiyeti gibi konular göz önüne alınıp, nihai karar verildiğinde çok önemli bir mesafe kat edilmiş olacak. Bunu da ilk önce üyelerimiz duyacak. Bu konuyla ilgili Milletvekilimiz olarak seçilmesiyle birlikte Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Emlak ayağında işlerimizin hızlanmasına katkı koyan Milletvekilimiz Sayın Ayhan SALMAN ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur AKTAŞ Beylere çok teşekkür ediyorum.

Peki belirlenen bu yerde ne yapılacağı sorusuna cevap olarak öncelikle mobilyacılarımız için zeminde 250 m2, 500 m2, 1000 m2 ve 1500 m2’lik 4 ayrı seçeneğimiz olacak. Tabi ki bunlar 3 katlı iş yeri olacağından 250 m2 olan işyeri 750 m2 kullanım alanına sahip olacak. 500 m2 olanlar 1500 m2, 1000 m2 olanlar 3000 m2, 1500 m2 olan iş yerlerimiz ise 4500 m2 kullanım alanına sahip olacak. Kerestecilerimiz için ise 1500 m2 ve 3000 m2’lik tek katlı iş yerleri yapılacak. Mobilya yan sanayimiz ve tedarikçilerimiz için ise mobilya ve ağaç işleri sektörlerimizin yerleşiminden sonra kendilerine sunulacaktır.

Nasıl yapılacağına gelindiğinde ise önümüze 3 farklı seçenek çıkıyor. 1. seçenek hiç kredi kullanmadan kendi imkanlarımız ile yapmak. Bu yol en kolay fakat en maliyetli, nakit ihtiyacının çok olduğu bir yöntemdir. Aynı zamanda birçok kooperatif ve hatta OSB’de sona bıraktığı için alt yapı sorununun uzun sürdüğü bir yöntemdir. 2. seçenek ise TOKİ marifeti ile yapmaktır. Ancak bu da maliyet açısından 1. seçenekten farkı olmayan, vadesi de orta vadede, faiz olarak da yüksek oranda karşımıza çıkıyor.

3. seçenek ve bizim de koşulları itibari ile cazip olarak değerlendirerek uygulamak istediğimiz alternatif ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uyguladığı programdır. Bu programda altyapının tamamı ile üst yapı yani binaların %70’nin Bakanlığımızca bugün için %3 gibi bir faiz oranı ile kredilendirilerek yapılmasıdır. Teslim tarihinden itibaren 3 sene sonra da kredi ödemelerinin başlayarak, 10 senede geri ödemelerin tamamlanacağı yöntemdir. “ifadelerini kullandı.

“MİNİMUM MALİYET, MAKSİMUM FAALİYET”

Sunumuna bu dev projenin maliyetleri ile ilgili bilgi vermeye devam eden TEMELLİ “Bu 3. yöntemde maliyetleri değerlendirdiğimizde sizlere basit bir örnek ile günümüz koşullarında ve yaklaşık bir hesap ile anlatmak isterim. Bu örneğimizi Mobilya A Tipi yapıda yani 250 m2’lik 3 katlı toplamda 750 m2 olan yapımızı ele alalım. Kooperatifimizin giriş sermayesi 200 pay ile 20.000 TL’dir. Bu sermaye miktarı tüm yapı tiplerimiz için aynıdır. Genel gider aidatımız 250 m2 için 1.000 TL’dir. Bu genel gider aidatı m2’ye göre farklılık göstermektedir. Bu toplanan aidatlar projelendirme, kooperatifimizin idari ihtiyaçları ve hatta kamulaştırma sürecinde de kullanılmak üzere biriktirilecektir. Tüm kamulaştırma ve arazi devir süreçlerimiz bittiğinde ise yaklaşık 37.500 TL’lik ödemeler başlayacaktır. Bu miktar arazi alımları ve inşaat için kullanılacak yaklaşık 16 yıl boyunca geri ödenecek miktardır. Ortalama bir hesap ile günümüz koşullarında 7.220.000 TL’ye mülk sahibi olmuş olunacaktır. Yani aslında kira öder gibi, minimum maliyet ile maksimum faaliyeti gerçekleştirmek istiyoruz.

Bu yapı üretiminin ne zaman olacağını ise şu şekilde ifade etmek isterim. Aslında Özcan Başkanımın söylediği gibi süreç yıllar önce başladı. Her şey bir hayalle başlar. Bugün ise sizlerin karşısına çıkarak önemli bir kilometre taşını daha geri de bırakıyoruz. Biz bundan sonra yerin ivedi olarak belirlenip, satın alma işlemlerine başlayacağız. Diğer yan sanayimiz ve tedarikçilerimizin taleplerini alacağız. Eş zamanlı olarak zemin etütleri ve yapı projeleri aşamalarını çalışacağız. Akabinde bakanlık kredisi için başvuru yapılıp, siyasilerimizin de desteği ile alt yapı yapılacak sonrasında da bina ve tesislerimizin üretimine geçilecektir.

DEV PROJENİN BAŞVURULARI WWW.İMASKOP.COM ADRESİ ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞECEK

Sizlerde bugün bu oluşumda olup, olmamanın kararını verip ihtiyaçlarınız doğrultusunda yapı tipini belirleyip www.imaskop.com adresinde yer alan ön başvuru formunu doldurarak ilk adımı atacaksınız. Yine aynı web sitemizde bir başvuru ve ortaklık rehberi hazırlayarak yayınladık. Ön başvuruların değerlendirilmesinin ardından sizlerden nihai başvuru evrakları talep edilecek, uygun bulunması durumunda da sermaye ödemesi gerçekleştirilerek nihai ortaklığınız sağlanacaktır.

“HERHANGİ BİR HAKSIZLIK VE RANTA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Son olarak, özellikle şunu belirtmek istiyorum. İhtiyaç sahibi hiçbir meslektaşımız dışarıda kalmayacak. Hak etmeyip, talepte bulunan kimseler bu oluşumda yer alamayacak. Yani herhangi bir haksızlığa ve ranta müsaade etmeyeceğiz. Bu durum bizim keyfi olarak aldığımız kararlar olmayıp, Bakanlığımız kredi programına uymak adına attığımız adımlardır. Bu konu Bakanlık denetimine tabi olup, aksi durumda ilgilinin kooperatif üyeliği feshedilecektir. Önemli bir hususu daha vurgulamak istiyorum gelecekte yapılarımız yapılıp tapu devirleri sağlandığında, sektör dışından kimseye kiralanamayacak veya satılamayacaktır. Sizlerden ricam burada bulunup sunumu dinleyen meslektaşlarımızın konuyu duymayanlarla paylaşarak, bir an önce başvuru süreçlerini tamamlamalarıdır. Bizler akabinde hızlıca diğer yan sanayi ve tedarikçilerimize de cevap vermeye çalışacağız.” dedi.