Kaza saat 18.00 sıralarında Yeniceköy mahallesi Fatih Sultan Mehmet Han Bulvarı üzerinde meydana geldi. 2 yaşındaki Muhammet K., yola aniden çıktı. Yola fırlayan çocuğa, Sürücü Muhammet A.(28) yönetimindeki 28 ACM 528 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 20 metre sürüklenen çocuk ağır yaralandı. Yaralanan çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl deki bir özel hastaneye kaldırıldı. İlk tedavinin ardından Bursa Yüksek ihtisas eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber merkezi