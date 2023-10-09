Bursa İnegöl Organize Sanayi bölgesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 2 hırsızlık şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, OSB 2. Cadde üzerinde şüphelendikleri 2 motosikletin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polisin dur ihtarına uymayan 2 şüpheli kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şahıslar yakalandı. Plakasız motosikletin Osmangazi ilçesinden bir ay önce çalındığı ortaya çıktı. Şüpheliler Mahmut D. Ve Cihan D. Gözaltına alınırken, Mahmut D.'nin üzerinde uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Haber Merkezi