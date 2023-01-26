TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir sorusunun cevabı merak konusu oldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine milyonlarca vatandaş başvuruda bulundu. Proje kapsamında hak sahiplerinin belirlendiği kura çekimleri il il sırayla başladı. Bugün İnegöl’de yapılacak olan Kura çekimi tamamlandı.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ sonucunu öğrenmek isteyen vatandaşlar direkt olarak Kura Sonuç Sorgulama sekmesi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden giriş yaparak öğrenebilir.

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