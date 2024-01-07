İnegöl Anadolu Futbol Kulübü, bugün oynanan İnegöl derbisinde Cerrahspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Heyecan dolu geçen mücadele, 15.00'te Kafkasspor sahasında gerçekleşti. Anadolu FK, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak rakibine üstünlük sağladı. Zorlu mücadelede attığı gollerle öne geçen ekip, skoru koruyarak sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla İnegöl Anadolu FK, taraftarlarını sevindirirken, Cerrahspor ise mücadeleden puansız ayrıldı. Futbolseverler, heyecan dolu İnegöl derbisinin ardından takımlarının performansını değerlendirme fırsatı buldu.