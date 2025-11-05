İnegöl Belediyesi’nin düzenlediği 9. İnegöl Kitap Günleri 31 Ekim Cuma günü kapılarını açtı. 10 gün süren organizasyonda 173 yazar, 105 yayınevi ve 1 milyonu aşkın kitap kitapseverlerle buluşurken, özellikle hafta sonları yapılan yazar buluşmaları, imza günleri ve söyleşiler büyük ilgiyle karşılaştı. Hafta içi de her gün farklı yazarları ağırlayan organizasyon, 8-9 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri gelecek yazarlar ve yapılacak yazar buluşmalarıyla adından söz ettirecek. İnegöl Kitap Günlerinde son 2 günde adeta yazar geçidi yaşanacak.

FUAR ALANINDA YAZAR BULUŞMALARI

İnegöl Kitap Günlerinin gerçekleştirildiği MODEF Fuar Alanı 10 gün boyunca her gün çok özel yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günlerine ev sahipliği yapıyor. Organizasyonun final günleri olan 08-09 Kasım tarihlerinde ise Kitap Günleri Fuar Alanında heyecanla beklenen 12 yazarla çok özel buluşmalar yaşanacak. İnegöl Kitap Günlerinde hafta sonu şu isimler sevenleriyle buluşacak:

08 Kasım Cumartesi yazar buluşmaları:

15.00 / Şermin Yaşar söyleşi ve imza günü

15.00 / Nedim Şener söyleşi ve imza günü

15.00 / Anıl Basılı söyleşi ve imza günü

16.00 / Sevda Türküsev söyleşi ve imza günü

16.00 / irem Oturaklıoğlu Kaya söyleşi ve imza günü

16.00 / Ömer Demirbağ söyleşi ve imza günü

17.00 / Sıtkı Aslanhan söyleşi ve imza günü

09 Kasım Pazar yazar buluşmaları:

14.00 / Sertaç Abi söyleşi ve imza günü

15.00 / Birsen Ekim Özen söyleşi ve imza günü

15.00 / Tarık Tufan söyleşi ve imza günü

16.00 / Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil söyleşi ve imza günü

17.00 / Merve Gülcemal söyleşi ve imza günü

VANTROLOG ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

İnegöl Kitap Günleri Fuarı hafta sonları sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık olacak. Ayrıca 08 Kasım Cumartesi günü 14.00’da Şeyma Nur Türk, Aslıhan Cengiz ve Esra Abdülazizoğlu’nun katılımıyla Vantrolog Etkinliği Kitap Günleri fuar alanında gerçekleştirilecek.