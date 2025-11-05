Engelli bireylerin sosyal hayata adapte olması için ilçe genelinde yoğun bir çalışma yürüten Sultangazi Belediyesi, anlamlı bir programa daha ev sahipliği yaptı. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi’nde Saç Kesim Etkinliği düzenlendi. Sosyal medyada takipçi sayısı bir milyonu geçen İlker Eren, Yunus Emre Eren ve Oruç Eren özel bireylerle saç kesim etkinliğinde bir araya geldi. 50 özel bireyin aileleriyle birlikte katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal medya fenomeni kardeşler özel bireyleri tıraş ederken alandaki çocuklara da yüz boyaması yapıldı.

"Birçok belediyeye örnek oluyoruz"

Programa katılan sosyal medya fenomeni kardeşlere teşekkür eden Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen ilçe genelinde engelliler ile ilgili yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Öztürkmen, "Belediye Başkanımızın öncülüğünde ‘Engelsiz Bir Sultangazi’ için çalışmaya devam ediyoruz. Burada bulunan merkezimizde Engelsiz Saatler projesiyle birçok belediyeye örnek oluyoruz" dedi.

"Özel bireylere özel merkez"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Komşularımızla birlikte olarak özel kardeşlerimize güzel bir gün yaşatan Sosyal medya fenomenleri kardeşlere teşekkür ediyorum. İlçemizde özel kardeşlerimize yönelik gerçekten güzel işler yapıyoruz. Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezimiz, içinde barındırdığı Engelliler Merkezi ile özel komşularımıza birçok hizmeti tek bir çatı altında sunuyor. Engelliler Merkezimizde çok özel bir işe imza atıyoruz. Atölye çalışmalarıyla onların eğlenirken öğrenmesini sağlıyoruz. Ergoterapi ile özel bireylerimize terapi veriyoruz. Engelsiz saat projemiz ile de ailelerimizin çocuklarını bize bırakarak kendilerine vakit ayırmasına, varsa işlerini halletmelerine imkan sağlıyoruz. Bizler komşularımız için varız" diye konuştu.