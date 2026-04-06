Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüpler Arası Bursa İl Yarışması’nda İnegöl Belediyesi rüzgarları esti. İnegöl Belediyespor Halk Dansları Topluluğu, İnegöl oyunlarının kendine has ritmi, estetiği ve güçlü sahne duruşuyla adeta izleyenleri büyüledi. Yöresel figürlerin ustalıkla sergilendiği performanslar, salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı.

3 BİRİNCİLİK, 1 İKİNCİLİK ELDE EDİLDİ

İnegöl’ün kültürel mirasını sahneye taşıyan ekipler, elde ettikleri derecelerle büyük bir başarıya imza attı. Minikler Düzenlemesiz Dalda 1’incilik, Yıldızlar Düzenlemeli Dalda 2’ncilik, Gençler Düzenlemesiz Dalda 1’incilik ve Gençler Düzenlemeli Dalda 1’incilik olmak üzere 4 ayrı kategoride 3 birincilik ile 1 ikincilik elde edildi.

HEDEF TÜRKİYE FİNALLERİ

İnegöl oyunlarının dinamizmi, sertliği ve zarafetiyle sahnede fark oluşturan İnegöl Belediyespor halk dansları topluluğu, bu sonuçlarla bölge yarışmalarında Bursa’yı temsil etme hakkı kazandı. Kültürünü sahneye yansıtan, her adımında İnegöl’ün ruhunu hissettiren ekip, şimdi de gözünü Türkiye finalleri hedefine çevirdi. İnegöl Belediyespor Halk Dansları Topluluğu bölge yarışmalarında da aynı coşku ve kararlılıkla sahne alarak, İnegöl oyunlarını Türkiye’nin zirvesine taşımak için çalışmalarını sürdürecek.