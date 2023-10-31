Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikleriyle İnegöl’de birçok firma tarafından işyerlerinin çatılarına Güneş Enerji Santralleri kurulurken, özel sektör temsilcileri de İnegöl’de 3 mahallede Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Elektrik Depolama Tesisi kurmak için çalışmalara başladı.

Fosil yakıt tüketimini azaltmak için başlatılan çalışmalar kapsamında İnegöl’de bir çok firma işletmelerinin çatılarına Güneş Enerji Santrali kurmaya başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvik verdiği projeler kapsamında İnegöl’de onlarca firma yeni nesil enerji sistemlerine yatırım yapmaya başladı. Son olarak İnegöl’e bağlı Sulhiye, Tüfekçikonak, Mezit Mahallelerinde Entek Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından Gökçebel Rüzgar Elektrik Santrali kurulması için çalışma başlatıldı.

İNEGÖL’DE 2. YATIRIM

Daha önce İnegöl-Keles arasındaki Allıkaya bölgesinde kurulan 29 rüzgar gülü, tam kapasite hizmet vererek enerji üretmeye başlamıştı. Şimdide uygulamanın bir benzeri de İnegöl’ün Ankara yolu üzerinde bulunan doğu yakasındaki 3 köyde gerçekleşiyor.

Entek Elektrik Üretimi A.Ş. firması, Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) kapsamında Sulhiye, Tüfekçikonak ve Mezit Mahallelerinde oturan vatandaşlara bilgilendirme yapmak için toplantı düzenleyecek.

Bursa Valiliğinden yapılan duyuru da, 7 Kasım 2023 tarihinde Sulhiye Mahallesindeki Köy İmam Evinde bilgilendirme ve sürece katılım toplantısı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

“Bursa, Bilecik ve Kütahya il sınırları içerisinde yapılması planlanan ve İlimiz, İnegöl ilçesi, Sulhiye, Tüfekçikonak, Mezit Mahalleleri mevkiinde, Entek Elektrik Üretimi A.Ş. tarafından yapılması planlanan Gökçebel RES (18 Türbin - 72 MWm/72 MWe) ve Elektrik Depolama Tesisi (72MWh/72 MWe)" Projesi için, 29.07.2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince oluşturulan komisyon tarafından değerlendirme yapılmak üzere, ÇED süreci başlatılmış bulunmaktadır. ÇED Yönetmeliğinin "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı" başlıklı 9. maddesi gereği halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere proje sahibi tarafından aşağıda belirtilen tarih, saat ve yerde "Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı" düzenlenecektir. Kamuoyuna duyurulur.

Tarih; 07.11.2023

Saat : 10.00

Yer : Köy İmam Evi (Sulhiye Mahallesi Sulhiye Cad. No:70 İnegöl/BURSA)”

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NEDİR?

Rüzgar türbini, rüzgârdaki kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren sistemdir. Rüzgar türbinleri, aralıklı yenilenebilir enerjinin giderek daha önemli bir kaynağı haline gelmekte ve birçok ülkede enerji maliyetlerini düşürmek ve fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak için kullanılmaktadır.

1 ADET RÜZGAR TÜRBİNİ NE KADAR ELEKTRİK ÜRETİR?

Yapılan ölçümler gösteriyor ki; tek bir rüzgar türbini, ortalama 350 evin bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Modern türbinlerin kapasitesi 660 kilowatt ve 2,4 aralığında bulunuyor ve ortalama yüzde 30 gibi bir kapasitede çalışıyorlar.