İnegöl Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) Başkanı Naci Köseoğlu yaptığı açıklamada, İnegöl Sivil Toplum Platformu tarafından 21 Nisan Pazar günü Gazze için yürüyüş düzenleneceğini belirtti.

TÜM İLÇE HALKINI DAVET ETTİ

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AHİD Başkanı Naci Köseoğlu, yürüyüşün 21 Nisan Pazar günü saat 17.00’de eski belediye binası önünden Heykel önüne düzenleneceğini belirterek, “Ümmetin izzeti, şerefi ve Kudüs'ün özgürlüğü için mücadele veren mücahid kardeşlerimizin destansı mücadelesine sahip çıkmak; bombaların altında, evsiz, barksız ve açlık sıkıntısına rağmen direnip, hayatta kalmaya çalışan Gazzeli mazlum yaşlılar, kadınlar, çocuklar için yürüyoruz” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ