Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Toplu Taşıma Araçları Hizmete Alım Töreni'nde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 16 Aralık 2025'te hizmete alınan 68 otobüsün ardından son 4 ayda filoya 123 yeni araç kattıklarını belirtti.

'Sadece kendimizle yarışıyoruz'

Programda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, bazı eleştirilere değindi. Büyükakın, 'Örneğin, '55 tane otobüs aldık' dediğinizde maalesef 'Ne olmuş sanki, 55 tane otobüs alınmış' deyip geçiliyordu. Ama kim ne kadar almış, ona bir bakalım. Mesela gidin İzmir'e bakın. İzmir son 7 yılda kaç tane otobüs almış ona bakın ve öyle kıyaslayın. İzmir'de özel halk otobüslerinin sayısı da çok azdır. Toplu taşımayı neredeyse tamamını kendileri yaparlar. Daha fazla almaları gerekir. Ama aynı performansı orada yakalama şansınız yoktur. Bütün bunların özeti şu, sadece kendimizle yarışıyoruz. Yani biz daha yüksek bir performans göstermek için kimi ölçü alıyoruz, kimle kıyaslıyoruz? Kendimizi kendimizle kıyaslıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Onlar da bizi izlemeye devam edecekler' dedi.

'Kocaeli örnekler gösteriliyor'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleriyle adeta 'belediyecilik okuluna' dönüştüğünü söyleyen Büyükakın, şöyle devam etti:

'Belediyelerin yenilikçi projeleri takip ettiği yer Kocaeli Büyükşehir Belediyesi. 'Toplu taşımada neler oluyor, neler yapalım?' denildiğinde, Kocaeli'deki örnekler genellikle gösteriliyor. Çoğu zaman da şu oluyor; 'Bir şeyler yapalım' dendiğinde, 'Kocaeli'ye bir bakalım, onlar ne yapıyorlar, onların yaptıklarını biz de yapalım' eğilimi hakim. Bu toplu taşımada, altyapı yatırımlarında, belediyelerin dijitalleşmesinde, çevreyle ilgili projelerde böyle. Model bir belediyecilik yaparken diğer taraftan da bütçemizi son derece başarılı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Bahane üretmiyoruz, sadece iş üretiyoruz.'

'Babasının otomobili teslim etmediği kızımıza biz koskoca 18 metrelik otobüsü teslim ediyoruz'

Başkan Büyükakın, kadın otobüs şoförü istihdamına da dikkati çekerek, 'Sağ sola doğru bakınca kadın şoförlerimizi gördüm. Arkadaşlarımıza 'Toplu taşımada çalışan kadın şoförlerin sayısını artıralım, onlar kalite getirecek, hizmet kalitesi artacak' demiştim. 15 taneydi, bugün itibarıyla hatlarımızda aktif şekilde çalışan kadın şoförlerin sayısı 25 oldu. Hakikaten bambaşka bir kalite getirdiler. Direksiyonda onları görmek, zannediyorum daha önce gördüğümüz erkek şoförlerimiz bana alınmasınlar ama, standardın yükseldiği de ortada. Bu arada yeni bir müjdemiz daha var, 12 tane kadın arkadaşımızın da hazırlık çalışmaları devam ediyor. Babasının otomobili teslim etmediği kızımıza biz koskoca 18 metrelik otobüsü teslim ediyoruz. Kadınlara güveniyoruz' şeklinde konuştu.

'41G hattının da kurulması için önemli bir mesafe kaydedildi'

Ayrıca Tahir Büyükakın, toplu taşıma sisteminin bir bütün halinde ilerlemesi gerektiğini vurgulayarak, 'Toplu taşımanın yeniden yapılandırılması ile ilgili adımlarımız, özellikle kuzeyde kurmuş olduğumuz ana hat ve aynı şeyi güneyde de kurma konusundaki irademiz devam ediyor. Güney hattının kurulması, toplu hattın kurulması, 41G hattının da kurulması için önemli bir mesafe kaydedildi. Toplu taşıma esnafımızla görüşüyoruz, inşallah orada da güzel sonuçları çok yakın bir zamanda alacağız diye düşünüyorum' diye konuştu.

'Nasrettin Hoca'nın misali herkes haklı'

Geçmiş yıllarda Kocaeli'de çok parçalı toplu taşıma sistemi olduğunu hatırlayan Büyükakın, sözlerini şöyle noktaladı:

'Bu aslında eski belediye yapılanmasından ve eski yasal düzenlemelerden kaynaklanıyordu. Ana mevzu şuydu, biliyorsunuz Kocaeli'de 44 tane belediye vardı. Onların zamanında hem ilçe trafik komisyonlarında hem il trafik komisyonlarında hem de belediyelerin kendi iç düzenlemelerinde ortaya çıkmış olan, her biri bir yerde toplu taşıma hizmeti yapan ama kentin tamamına baktığınızda birbiriyle entegre olmayan bir sistem vardı. Bu hatlar birbirini eziyordu, birbirini tekrarlıyordu. Bir hat alınmış bir yerde, birbirine çok yakın bir beldenin içinden kalkan bir hat, öbür beldeye geldiğinde yoldan başka yolcu alamıyordu. En büyük şikayetler buradan geliyordu. Esnafa bakıyorsun onunla konuşuyorsun onlar haklı, vatandaşa bakıyorsun vatandaş haklı. Tam Nasrettin Hoca'nın misali herkes haklı. Ama netice ne? Memnuniyetsizlik. Orada kazan-kazan yaklaşımını geliştirelim dedik. Çünkü bizim kimsenin ekmeğiyle derdimiz yok. Esnaf hizmet üretsin, vatandaş bundan memnun olsun, esnaf kazansın. Aslında şehrin genelinde de bu yaklaşımı sergilememiz lazım. Kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle yürütüldüğü alanlarda bu problem çıkıyor. Orada da yaklaşımımız bu olsun. Özel sektörün kamu hizmetlerine ortak olduğu alanların en başında toplu taşıma hizmeti geliyor. Bu hizmeti yaparken birlikte yapalım, beraber çalışalım ve bu hizmet iki tarafı da memnun edecek şekilde sağlansın dedik. Orada şimdiye kadar büyük ölçüde bir memnuniyeti yine sağlamış olduk.'