İnegöl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 20024 yılı yaz tatili programında yer alan "Yaz Spor Okulları" başladı. 12 branşta, yaklaşık bin 600 çocuğun katıldığı açılış töreni İlçe Spor salonunda yapıldı.

Tamamen ücretsiz olan yaz spor kursları Voleybol, Güreş, Karate, Taekvondo, Masa tenisi, Tenis, Okçuluk, Badminton, Jimnastik, Futbol, Futsal ve Kız futbol olmak üzere 12 farklı branşta ve İnegöl Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen yüzme branşında 3 dönem halinde yapılacak. İnegöl İlçe Spor Müdürlüğüne ait tesisler ile İnegöl Belediyesi Spor salonları bu amaçla kullanılacak.



Yaz Spor Okulları açılış konuşmasını yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel, "Kıymetli velilerimiz, kısa süre içerisinde duyurusunu yaptığımız Yaz Spor Kurslarımıza rekor katılım oldu. Yaz boyunca alanında uzman olan branş antrenörlerimize çocuklarınızı güvenle teslim ederek onların sporla dolu bir hayat sürmelerinin ilk adımını attığınız için teşekkür ediyoruz. Bu yoğun katılımdan elde etmek istediğimiz en önemli netice, onların disiplinli birer sporcu alışkanlığı kazanmaları ve bu işi artık sürekli yapma arzularını pekiştirmektir. Nihayetinde o branşta üstün yetenekli olanlar ilçemizi, ilimizi ve hatta ülkemizi temsil edecek, büyük başarılarla bizleri gururlandıracaklar. Ben bu yoğun tempoda görev alan tüm antrenörlerime, çalışanlarımıza, sporcu kardeşlerime ve siz kıymetli velilerimize teşekkür ediyorum. Ücretsiz Yaz Spor Okullarımız eylül ayı başında sona erecek. Ancak ben sevgili gençlerimizin okullar başladıktan sonra da devam etmelerini ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini öneriyoruz" dedi.



Taekvondo antrenörü Gökalp Yıldız yönetiminde sporcuların gösterileri ardından GSB İnegöl Gençlik Merkezi gönüllü gençlerinin palyaço gösterisi ve yüz boyama şenliği yapıldı.