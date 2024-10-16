Bursa’yı daha estetik ve yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Hikmet Şahin Kültürparkı'nda yönetmeliğe uymayan reklam ünitelerini kaldırdı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha estetik, temiz ve yaşanılabilir bir Bursa hedefiyle 17 ilçede çalışmalarını sürdürüyor.

İnegöl Hikmet Şahin Kültürparkı'nda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde tespit edilen, İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği’ne uymayan reklam üniteleri kaldırıldı.

14 adet büyük reklam ünitesinin yönetmeliğe aykırılığını tespit edip tebligat işlemlerini tamamlayan ekipler, yasal sürecin ardından tabelaları kaldırarak özellikle parkın giriş bölgelerini görsel olarak daha estetik ve temiz hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İnegöl’deki sorumluluk alanında bulunan ana arterlerde denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

