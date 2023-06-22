İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün gerek sosyal gerekse ekonomik yapısı itibariyle Türkiye’de birçok ili geride bırakan bir şehir olması hasebiyle il olmayı hak ettiğini dile getirdi.

İnegöl’ün il olması hususunun uzun yıllardır tüm ilçe halkı tarafından dile getirilen bir temenni olduğunu belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Şehrimiz, ekonomik manada istikrarlı ilerleyişi ve sanayisini kalkındırma politikalarıyla ülkemizde nezdinde geldiği noktada ve aldığı göçler ile her geçen yıl artan nüfusu sonucu dönüştüğü kozmopolit yapısı itibariyle uzun yıllardır il olma hayali kurmakta ve gerek yerelde gerekse Meclisimizde bu konu çoğu zaman dillendirilmektedir. Günümüzde baktığımızda 350 bini aşkın nüfusu, yıllık 2 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmi ve 1 milyar doların üzerinde seyreden dış ticaret fazlamız ile bir ilçe olmamıza rağmen 2022 yılı illerin dış ticaret verilerine göre; ihracat sıralamasında 19. sırada, dış ticaret hacmi sıralamasında 22. sırada, dış ticaret fazlasına göre sıralanmasında ise 8. sırada kendisine yer bulmuş ve uzun yıllardır seyrettiği bu yükseliş ivmesini sürdürmüştür.”

“İNEGÖL KABINA SIĞMIYOR”

“Mobilya, ağaç işleri, tekstil, makine, otomotiv ve yan sanayi, tarım, turizm ve daha birçok sektörü içerisinde barındıran şehrimiz kabına sığmamakta olup ülkemizde yaşanan işsizlik sorunlarının aksine kalifiye eleman ihtiyacı sorunu yaşamaktayız. Şehrimizin artan nüfusuna ve müteşebbislerince gerçekleştirilen sanayi girişimlerine daha etkin ve pratik çözümler bulabilmesi adına il vasfına geçmesi kaçınılmaz bir hal almıştır. Ülkemiz hedeflerine elinden geldiğinden fazlasıyla katkı sunarak potansiyelini kanıtlayan, her koşulda elini taşın altına koyarak gerek ülkesi gerekse şehrinin gelişimi adına riskler alan müteşebbislere sahip olan ilçemizin, son zamanlarda ulusal gündemde il olması beklenen ilçeler adı altında yayınlanan listelerde yer alması, umutlarımızı artırmış ve beklentimizi tekrarlamıştır.”

“İL OLMAK İÇİN DESTEK BEKLİYORUZ”

“Ülkemizin gelişimi ve kalkınması adına gece gündüz demeden var gücüyle çalışarak rüştünü ispatlayan, üreten, istihdam sağlayan, yeni sanayi alanları oluşturma ve katma değer üretme adına yoluna emin adımlarla devam eden İnegöl’ümüzün bir an önce il olması için yetkililerimizden destek bekliyoruz” dedi.

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