Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen yeni kabinede Bakan Yardımcılıkları belli oldu. İşte isim isim yeni Bakan yardımcıları...

Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından yeni kabinede yer alacak Bakan yardımcıalr da belli oldu. Gece yarısı yayımlanan kararname ile Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karara Erdoğan imzayı attı.

İşte bakan yardımcılarının tam listesi;

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Niyazi Acar ve Ramazan Can;

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Leman Yenigün, Rıdvan Duran, Sevim Sayim Madak, Zafer Tarikdaroğlu;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Adnan Ertem, Ahmet Aydın, Faruk Özçelik, Lütfihak Alpkan;

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığına

Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu, Vedad Gürgen;

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Ahmet Yıldız, Burak Akçapar, Mehmet Kemal Bozay, Yasin Ekrem Serim;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığına

Abdullah Tancan, Ahmet Berat Çonkar, Nevzat Şatıroğlu, Zafer Demircan;

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Enes Eminoğlu, Halis Yunus Ersöz, Hamza Yerlikaya, Safa Koçoğlu;

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Abdullah Ertem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik, Zekeriya Kaya;

İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Bülent Turan, Mehmet Aktaş, Mehmet Sağlam, Münir Karaoğlu;

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Batuhan Mumcu, Gökhan Yazgı, Nadir Alpaslan, Serdar Çam;

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Celile Eren Ökten, Kemal Şamlıoğlu, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci;

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Alpaslan Kavaklıoğlu, Bilal Durdalı, Celal Sami Tüfekçi, Şuay Alpay;

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Huzeyfe Yılmaz, Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Şuayıp Birinci, Tolga Tolunay;

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan, Zekeriya Çoştu;

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider, Veysel Tiryaki;

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcılığına

Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar, Sezai Uçurmak;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığına;

Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz, Ömer Fatih Sayan atandı.

Seher Yaşa