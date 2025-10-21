Domaniç Gazetesi, www.kutahyaninsesi.com haber sitesinden İnegöl İl Olursa Domaniç bağlanır mı? şeklinde bir haber yaptı. Oldukça ses getiren habere onlarca yorum yapıldı.

Haberde birçok Domaniçli vatandaşın, çalışmak ve alışveriş yapmak için İnegöl’e gittiği, günlük servislerle İnegöl’e ulaşım sağladığı, sağlık, eğitim ve ticari faaliyetlerde de İnegöl'ün, Domaniç için önemli bir merkez konumunda olduğu vurgulandı.

Domaniç merkezli haber sitesi, mobilya üretiminde Türkiye’nin simgesi haline gelen İnegöl'ün, 302 bin nüfusuyla birçok ilden büyük olduğunu hatırlatarak, gelişmiş sanayisi, lojistik konumu ve güçlü ekonomisiyle il olma potansiyeli en yüksek merkezlerden biri olarak gösterdi. Hatta haberde İnegöl'ün plaka numarasının 93 olabileceğini yazdı.



Haberin yayınlanmasının ardından onlarca okuyucu sosyal medya üzerinden yorum yaptı. Yapılan yorumlarda Domaniç'in, İnegöl'e bağlanması üzerine fikirler ortaya atıldı. Çoğu vatandaş Domaniç'in bağlanmasını faydalı olacağını düşünürken, buna şiddetle karşı çıkanlarda oldu.



Bilindiği üzere İnegöl'de Domaniç nüfusuna kayıtlı binlerce vatandaş ikamet ediyor. Kendilerini İnegöllü gibi hisseden Domaniçliler, ilçenin il olmasını dört gözle bekliyor. Ancak Domaniç'te yaşayan vatandaşlar ise bu konuda ikiye bölünmüş gibi gözüküyorlar.