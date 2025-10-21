Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların yüzde 62,76'sını alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Bahçeli'den "KKTC" Çıkışı

KKTC'deki seçim sonuçlarına sert tepki gösterip, seçimlerin iptal edilmesini, KKTC parlamentosunun Türkiye'ye katılma kararı alması gerektiğini savunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında da dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bahçeli, "KKTC parlamentosu Türkiye'ye katılım kararı almalı. 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı." dedi.

Erhürman'ın Partisi'nden Yanıt Geldi

Bahçeli'ye Erhürman'ın Partisi CTP'den yanıt geldi. CTP açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kıbrıs Türk halkı, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha kendi geleceğini belirleme hakkını güçlü bir biçimde kullanmış ve demokratik iradesini sandığa yansıtmıştır. Resmî seçim sonuçlarına göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyların %62,76'sını alarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu sonuç, halkımızın değişim, öngörülebilir bir gelecek ihtiyacı, kardeşlik ruhu, çözüm ve ortak akıl yönündeki talebinin açık ifadesidir.

"Halkın İradesine Saygı Gösterilmeli"

Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak, bu sürece katkıda bulunan, sandığa giderek demokratik iradesini ortaya koyan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Halkın iradesine saygı göstermek ve sandıktan çıkan mesajı kabullenmek tüm kesimlerin önemsemesi gereken ilkelerdir.

Demokratik olgunluğumuzu korumak ve halkımızın güvenini ve ilişkilerini zedeleyecek açıklamalara izin vermemek hepimizin ortak sorumluluğudur.

"Bahçeli'nin İfadelerini Kabul Edilemez"

Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti siyasi partilerinden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin '82. ili' olması yönündeki ifadeleri, Kıbrıs Türk halkının iradesine, siyasi eşitliğine ve uluslararası hukuk gerçeklerine tamamen aykırıdır. Kabul edilemezdir.

"Kıbrıs Türk Halkının Eşit Siyasi Özne Olma Talebine Açık Saldırı"

Bu tür açıklamalar, Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkına, yıllardır süregelen kendi kendini yönetme mücadelesine ve uluslararası alanda saygı gören eşit siyasi özne olma talebine açık bir saldırı ve saygısızlıktır. Kıbrıs Türk halkının iradesini değersizleştiren herhangi bir siyasi söylem bizim için kabul edilebilir değildir. CTP olarak hem toplumsal kardeşlik ruhunun pekişmesine hem de Türkiye Cumhuriyeti ile saygın kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine katkı koymaya ve tüm kesimleri bu bilinçle hareket etmeye davet ederiz."