Hakemler: Erdem Temel, Kaan Kaya, Eren Öksüzler
İnegölspor: Bekir Sevgi, Batuhan Çakır (Dakika 46 Recep Efe Koçak), Orhan Aktaş (Dakika 83 Ali Mert Aydın), Mustafa Emre Can, Mustafa Mete Tetik (Dakika 46 Alican Özfesli), İbrahim Can Köse, İsmail Zehir ( Dakika 71 Hasan Alp Altınoluk), Yusuf Tursun, Sadık Arda Yılmaztürk, Batuhan Günaldı (Dakika 46 Bilal Gündoğdu), Fatih Aktay
Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Yiğithan Güveli, Hamit Kulya, Gürkan Başkan, Caner Koca (Dakika 90 Muhammet Alphan), Berat Satılmış (Dakika 74 Ahmet Karademir), Zihni Temelci (Dakika 81 Halil Duman), Muhlis İstemi, Abdulkerim Canlı, Fırat Aras, Kubilay Yılmaz (Dakika 73 Bora Taşdemir)
Sarı kartlar: Batuhan Günaldı (İnegölspor), Türker Dırdıroğlu (Isparta 32 spor), Vedat Bora (Isparta 32 spor), Fırat Arda (Isparta 32 spor),