İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, uyuşturucu tacirlerini kıskıvrak yakaladı. Üzerlerinden çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Tacirlerden birinin, Terkinler çatesi üyesinin oğlu olduğu öğrenildi.

İnegöl Jandarma Komutanlığı JASAT timi Baykoca mahallesinde uyuşturucu satışı yapan şahısları sıcak takibe aldı. Tarlalık alanda uyuşturucu satan iki şahsı kıskıvrak yakaladılar. Uyuşturucu tacirleri A.K.(18) ve İ.Ç.(37) isimli şahsın üzerinde 100 gram metanfetamin ele geçirildi. İki şahıs da gözaltına alındı.

ÇETE ÜYESİNİN OĞLU ÇIKTI

Gözaltına alınan şahıslardan A.K.'nin terkinler çetesi üyesinin oğlu olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ