

İnegöl Jandarma komutanlığı ekipleri bir şahsın Cumhuriyet mahallesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisini aldı. Ekipler şahsı, savcılık talimatıyla fiziki takibe aldılar. Ekipler, takip sırasında şahsın bulunduğu araca dur ihtarında bulundular. Dur ihtarına uymayan şüpheli hızla kaçmaya başladı. O sırada araçtan inen şüpheli yaya olarak kaçmaya başladı. Ekipler havaya ateş açarken, kovalamaca sonucu yakaladılar. Şüpheli Yusuf C.'nin üzerinde yapılan aramada 15 gram metanfetamin ile 30 gram esrar uyuşturucu maddeleri ve hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edilen 11 bin TL ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK