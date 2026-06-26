Kaza saat 18.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Ömer Halisdemir caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Ahmet A. (46) yönetimindeki 16 CBM 815 plakalı motosiklet, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde 16 AJV 225 plakalı araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: MEHMET SEVİNÇ