İnegöl Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törene İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, akademisyenler, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

3Ac77Df2 76Bb 4Cdf B3Ef 75E80Ebf1Cb2Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hikmet Sami Yıldırımhan, mezun olan öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar dileyerek, eğitim hayatlarında gösterdikleri emeklerin karşılığını almalarını temenni etti.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da konuşmasında mezun olan öğrencileri tebrik ederek, kariyer ve özel hayatlarında başarılar diledi.

C0B579A8 286B 4E91 8C4C 4011Dbbb456EProgram kapsamında okulunu dereceyle tamamlayan öğrencilere plaketleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini hep birlikte havaya fırlatmasıyla renkli görüntülere sahne oldu. 11 farklı programdan mezun olan toplam 383 öğrenci, aileleriyle birlikte mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.

Kaynak: BÜLTEN