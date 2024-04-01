2019 yılında yapılan yerel seçimler sonucunda İnegöl Belediye Meclisinde AK Parti 24, MHP 8, CHP 1 ve İyi Parti 4 meclis üyesine sahip olmuştu.

Dün yapılan seçimlerin kesin olmayan sonucuna göre ise, AK Parti 69.996 oy alarak 29 meclis üyesi, Saadet Partisi 24.436 alarak 3 meclis üyesi, CHP 23.863 oy alarak 3 meclis üyesi ve Yeniden Refah Partisi 20.171 oy alarak 2 meclis üyesi kazandı. İyi Parti seçim sonucunda mecliste temsil hakkını kaybetti.

29 meclis üyesi kazanan Cumhur ittifakında ise 21 isim AK Parti, 7 isim ise MHP’den meclise girmiş oldu.



Kaynak: Seher Yaşa