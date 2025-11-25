

Yangın saat 12.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi 28. Sokakta faaliyet gösteren mobilya fabrikasının talaş silosunda meydana geldi. Yangını gören işçiler durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

O sırada yangına müdahale eden işçi Ömer Y.(30)'nin sol kolunda 2. derece yanıklar oluştu. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek 1 saatte kontrol altına alıp söndürdü.

Yaralı ilk tedavinin ardından yanık ünitesine yatırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.