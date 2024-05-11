Yılın ilk aylarında yapılan genel kurul ile Başkan Barış Serbest önderliğinde yeni yönetim seçilmişti. Ancak ramazan ayı ve yerel seçim süreçlerinin yaşanması nedeniyle , tam anlamıyla aktif çalışmalarına başlayamayan dernek , önceki akşam Köfteci Celal adlı restoranda yaptığı toplantı ile , yeni dönem faaliyetlerinin startını verdi.



Geniş katılımlı toplantıya , önceki dönem dernek başkanı Yunus Açkan ve bir kısım önce ki dönem yöneticileri , İnegöl belediyesi Chp Meclis Üyesi Burhan Serbest ve İnegöl Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Ferhat Mengi’de .Sanayi ticaret odası meclis üyesi Reis Yurdakul Siyasi katıldı.düşüncesi , toplumsal statüsü ne olursa olsun her kesimden Muşlu hemşehrinin bir araya geldiği toplantı ile derneğin kapsayıcı gücü kamuoyuna bildirildi.





Toplantıda derneğin 2024 yılında yapmayı planladığı faaliyetler belirlendi. Ardından Inegöl ekonomisinin içine düştüğü buhran değerlendirildi. Bu kapsamda sorunlara ve çözümlere ilişkin tespitler yapıldı.

İlk etapta , İlçemizin ve Muşlu hemşehrilerimizin sorunlarına yönelik yapılan tespitlerin , yapılacak protokol ziyaretlerinde yöneticilerle paylaşılmasına karar verildi.