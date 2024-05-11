  Yılın ilk aylarında  yapılan  genel kurul ile Başkan Barış Serbest önderliğinde yeni yönetim seçilmişti. Ancak  ramazan ayı ve yerel seçim süreçlerinin yaşanması nedeniyle , tam anlamıyla aktif çalışmalarına başlayamayan dernek , önceki akşam Köfteci Celal adlı restoranda yaptığı toplantı ile , yeni dönem faaliyetlerinin startını verdi. 

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           Geniş katılımlı toplantıya , önceki dönem dernek başkanı Yunus Açkan ve bir kısım önce ki dönem yöneticileri ,  İnegöl belediyesi Chp Meclis Üyesi Burhan Serbest ve İnegöl Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Ferhat Mengi’de .Sanayi ticaret  odası meclis üyesi  Reis Yurdakul Siyasi katıldı.düşüncesi , toplumsal statüsü ne olursa olsun her kesimden Muşlu hemşehrinin bir araya geldiği toplantı ile derneğin kapsayıcı gücü kamuoyuna bildirildi. 

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            Toplantıda derneğin 2024 yılında yapmayı planladığı faaliyetler belirlendi. Ardından Inegöl ekonomisinin içine düştüğü buhran değerlendirildi. Bu kapsamda sorunlara ve çözümlere ilişkin tespitler yapıldı. 

            İlk etapta , İlçemizin ve Muşlu hemşehrilerimizin sorunlarına yönelik yapılan tespitlerin , yapılacak protokol ziyaretlerinde yöneticilerle paylaşılmasına karar verildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ