Kentimizi TVF 2. Lig 9. Grupta temsil eden Ortakçı Orhaniyespor Voleybol Takımımızın Altyapısından yetişen 10 sporcu tam burslu olarak İnegöl Okyanus Koleji'nden egitim hayatlarına başladılar. Konuya dair açıklamalarda bulunan Ortakçı Orhaniyespor Voleybol Takımı Başkan Yardımcısı Hasan Erezsarı " Kentimizin kız çocuklarına yeni spor alanları oluşturmak için başlattığımız çalışmalarımız kentimizin desteğini alarak büyümeye devam ediyor, sporcularımızı hem sportif açıdan hem akademik açıdan gelişimlerini sağlamak adına bizlere desteğini esirgemeyen İnegöl Okyanus Koleji'ne ve Kurucusu Erdoğan Kızmaz hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi. Konuya dair açıklamalarda bulunan İnegöl Okyanus Koleji Kurucusu Erdoğan Kızmaz " İnegöl Okyanus Koleji ailesi olarak kentimizin marka değerine yükseltmek çocuklarımızın zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sunmak adına takım ve bireysel spor alanlarına yatırımlarımız devam edecektir, Ortakçı Orhaniyespor Voleybol Takımız ile başlattığımız Okul&Kulüp iş birliğimiz hayırlı olsun" dedi.