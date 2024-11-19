İNEGÖL ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2025 YILI AKARYAKIT ALIMI

İNEGÖL ORMAN İŞLETME MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü 2025 yılı Akaryakıt alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1551960

1-İdarenin a) Adı : İNEGÖL ORMAN İŞLETME MD. DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ b) Adresi : Mahmudiye mahallesi Ankara caddesi 38 16400 İNEGÖL/BURSA c) Telefon ve faks numarası : 2247151028 - 2247155598 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü 2025 yılı Akaryakıt alımı b) Niteliği, türü ve miktarı : 80 000 lt Motorin (Euro Dizel) (Diğer) 2 000 lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yüklenicinin göstereceği pompa istasyonlarından alınacaktır ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen, peyder pey 27.12.2025 tarihine kadardır. d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 11.12.2024- 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Müdür Yardımcısı Çalışma Odası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösterir belge

Bayilik Sözleşmesi

İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

Petrol Bayiliği/Dağıtıcılığı Lisans Belgesi

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İmalat yeterlilik belgesi

Kapasite Raporu

Sanayi Sicil Belgesi

Yerli malı belgesi 4.3.2. 4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: Bayilik lisansı 4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: Bayilik sözleşmesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)

İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;

İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Teklif Fiyat Puanı:95

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:5

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Liste Oluşturma

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 5 )

Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş olup, istekli tarafından bu maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Akaryakıt İstasyonunun idare merkezine uzaklığı, idareye mesafeden kaynaklanan Km başına akaryakıt maliyetini etkileyeceğinden, "İstasyonun İdareye Olan Mesafesi" fiyat dışı unsur olarak dikkate alınacaktır. Mesafe hesabında; İdare merkezinde bulunan herhangi bir aracın istasyondan yakıt alarak tekrar idare merkezine döneceği varsayılarak bu süreçte kat edeceği toplam mesafe, Km cinsinden dikkate alınır. Tek yön veya kuş uçumu mesafeler dikkate alınmaz

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

Tanımı Fiyat Dışı

Unsur Puanı İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 0,0 Km - 0,5 Km arası 5 İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 0,5 Km - 1 Km arası 4 istasyonun İdareye Olan Mesafesi = 1 Km - 1,5 Km arası 3 İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 1,5 Km - 3 Km arası 2 İstasyonun İdareye Olan Mesafesi = 3 Km ve üstü 1

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.