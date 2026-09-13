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Apple, 9 Eylül'deki etkinliğinde iPhone 18 Pro'yu, iPhone 18 Pro Max'i, ilk katlanabilir ekranlı iPhone Duo'yu, AirPods 5'i ve Apple Watch Series 12'nin yanı sıra Apple Watch Ultra 4'ü tanıttı.

Apple’ın ekim ayında düzenlemesi beklenen tanıtımda ağırlığı Mac ürünlerine vermesi bekleniyor. Etkinlikte dokunmatik OLED ekrana sahip ilk MacBook modelinin yanı sıra M6 işlemcili 14 inç MacBook Pro ve M6’lı iMac’in tanıtılabileceği belirtiliyor. Ayrıca uzun süredir gündemde olan akıllı ev cihazlarının da aynı dönemde duyurulması bekleniyor.

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