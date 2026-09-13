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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Turan K. yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Canan T. (26) yönetimindeki 09 AD 295 plakalı otomobil, bir petrol istasyonuna giriş yaptığı sırada Turan K. (40) idaresindeki 16 BPN 497 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

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