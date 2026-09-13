Edinilen bilgilere göre kaza, İnegöl-Yenişehir yolu üzerinde meydana geldi. Canan T. (26) yönetimindeki 09 AD 295 plakalı otomobil, bir petrol istasyonuna giriş yaptığı sırada Turan K. (40) idaresindeki 16 BPN 497 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Turan K. yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ