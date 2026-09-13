Edinilen bilgilere göre olay, Kulaca Mahallesi’nde meydana geldi. Ahırın çatısını onarmak için çatıya çıkan Hasan G. (45), bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Düşme sonucu yaralanan Hasan G. için çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.