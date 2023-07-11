İnegöl Bosna Hersekliler Derneği Başkanı Fikret Doyan, 16 Temmuz Pazar günü düzenleyecekleri 24. Geleneksel Pita Festivaline tüm ilçe halkını davet etti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Bosna Hersekliler Derneği Başkanı Fikret Doyan, "Bildiğiniz üzere Bosna Hersekliler Derneği olarak her yıl Pita Festivali icra ediyoruz. Bu yıl 24’ncüsünü düzenleyeceğimiz festivalimizi Esenköy Pita alanında yapacağız. Festivalimizde ayrıca En Güzel ve Lezzetli Pita Yarışması da düzenleyeceğiz. Esenköy Mahallesi'ndeki etkinliğimize gelecek olan vatandaşlar için saat 10.00’dan 13.00’e kadar dernek önünden otobüs kaldırılacaktır. Festivalimize tüm ilçe halkımız davetlidir” dedi.