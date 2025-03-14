Toplantıda konuşan Başkan Alper Taban, İnegöl’ün yerel lezzetlerinden biri olan İnegöl Piyazı’nın coğrafi işaret tescili aldığını duyurdu.

Başkan Taban, “İnegöl sütlü kadayıfı için de işaretimizi aldık. Şimdi ise İnegöl Piyazı, şehrimizin tescilli lezzetleri arasına katıldı. Tescil belgemiz tarafımıza ulaştı. İnşallah Nisan ayında da lansmanını gerçekleştirerek bu önemli değeri daha geniş kitlelere tanıtacağız. Malum, İnegöl Köftesi'nin en iyi arkadaşı olarak düşünülebilir” ifadelerini kullandı.

İnegöl’ün gastronomi alanındaki marka değerini artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini belirten Başkan Taban, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımıyla hem yerel ekonomiye katkı sağlamayı hem de İnegöl mutfağını ulusal ve uluslararası arenada daha fazla duyurmayı hedeflediklerini vurguladı.