155 yıllık köklü geçmişe sahip olan belediyenin, 885 personel ile hizmet verdiğini belirten Başkan Taban, “Şehrimizin ihtiyacı olan her konuyu birlik ve beraberlik içinde çözüyoruz. Günün sonunda başımız dik bir şekilde vatandaşımızın karşısında olacağız.” dedi.

5 Yıllık Stratejik Plan Tamamlandı, 154 Proje Hayata Geçiyor

İnegöl Belediyesi’nin 5 yıllık stratejik planının tamamlanarak meclisten geçtiğini açıklayan Başkan Taban, bu kapsamda 154 farklı projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Belediyenin hizmet kalitesini artırmak için ARGE Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, AB ve Dış İlişkiler Ofisi, Yalın Ofis ve Marka Ofisi gibi yeni birimler kurulduğunu söyledi.

Ayrıca şehri daha iyi analiz edebilmek için Şehir Araştırma Merkezi kurulduğunu ve buraya pek çok belgenin tahsis edildiğini dile getiren Taban, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla 71 kişinin yer aldığı kapsamlı bir çalıştay gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Tasarruf ve Çevreye Duyarlı Projeler

Belediyenin sürdürülebilirlik projelerine de değinen Başkan Taban, mevcut binanın GES (Yeşil Bina) sertifikası aldığını ve Yalın Belediyecilik uygulaması sayesinde 350.600 TL tasarruf sağlandığını belirtti.

Bu süreçte 5. Nöbetçi Kütüphane açıldığını dile getiren Taban, Atatürk Anıtı’nın bulunduğu alanın düzenlenerek yeni belediye binası projesi ile entegre edildiğini söyledi.

Ulaşım ve Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

İnegöl’ün ulaşım altyapısını güçlendirmek adına önemli adımlar attıklarını ifade eden Başkan Taban, yeni hükümet konağının yer tahsisinin yapıldığını ve binanın tamamlandığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nden kavşak düzenlemeleri talep ettiklerini ve Terminal Girişi ile Kozluca tarafında yeni kavşak çalışmaları yapılacağını açıkladı.

TOKİ projeleri kapsamında TOKİ 3 teslim edilirken, TOKİ 4 için çalışmaların başlatıldığını belirten Taban, TOKİ 4 bölgesinde 24 derslikli bir ilk ve ortaokul inşa edileceğini söyledi.

Turgutalp Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sürecinin başladığını, yıkımın tamamlandığını ve sürecin 7 etap halinde ilerleyeceğini* duyuran Başkan Taban, Alanyurt bölgesindeki sitelerde de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Projeler olgunlaştığında site yönetimleri ile görüşmeler yapılacağını ifade etti.

İnegöl Belediyesi, kente değer katacak projeleri hayata geçirerek modern ve yaşanabilir bir şehir oluşturma hedefiyle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.