Bursa'nın İnegöl ilçesinde Polis ekiplerinden kaçan şüpheli, apartmanın 5. Katının balkonunda sarkarken düşerek ağır yaralandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Uyuşturucu bulundurma-kullanma, ruhsatsız silah, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan şüphelinin peşine düştü.

Polis ekipleri şüpheli Mehmet K.(39)'nın Baykoca Mahallesi TOKİ 2. Etap konutlarındaki apartmanın 5. Katında saklandığını öğrendiler. Eve giden polis ekiplerini gören şüpheli balkondan aşağıya sarkarak inmeye çalıştı. 3. Katın balkonuna kadar inen şüpheli dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis Olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ