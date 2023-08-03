Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hamidiye mahalllesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 şahıs bıçakla yaralandı.

Olay saat 19.30 sıralarında Hamidiye mahallesi Yeşilbarış sokakta meydana geldi.

Hamidiye mahallesi Park caddesi üzerinde seyir halinde olan kurye Furkan Y.(27) yönetimindeki 16 ATZ 689 plakalı motosiklet, Ersin A.(46) yönetimindeki 16 AVE 142 plakalı otomobili solladı. O sırada sürücüler arasında yol verme konusunda tartışma çıktı. Öfkeli sürücü Ersin A., aracıyla kuryeyi takip etmeye başladı. Ersin A. İddiaya göre motosikletin önüne geçerek durdurdu. Araçtan inen Ersin A. Ve oğlu Emirhan A.(18), moto kuryeyi darp etmeye başladı. Olayı gören mahalle sakinleri kavgayı ayırmaya çalıştı. O sırada Ersin A.'nın oğlu Emirhan A. Elindeki bıçakla kuryeye saldırırken araya giren vatandaş Nazım Güven Ö.(23)'yü göğsünden bıçakla yaraladı. Bıçaklanan gencin yakınları sürücü ve oğlunu yakalamak için peşine düştüler. Araca binen Ersin A., elindeki tabancayla havaya ateş açarak olay yerinden uzaklaştı.

Göğsünden bıçaklanan Nazım Güven Ö. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan kurye Furkan Y.'de polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ersin A. Ve oğlu karakola gelerek teslim oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.