Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili ciddi derecede etkileyen deprem sonrası İnegöl’de başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar akın akın yardım getiriyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, 10 dolayında ilde ciddi şekilde hissedildi. Pek çok şehirde yüzlerce bina enkaza dönerken, yaşanan afet sonrası İnegöl’de Belediye Başkanı Alper Taban tarafından yardım kampanyası çağrısı yapılmıştı. Sabah yapılan bu çağrıya vatandaşlar kayıtsız kalmadı. İnegöl Belediyesi Spor Salonunda yüzlerce vatandaş akın akın yardım malzemesi getiriyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, depremden sonra yardım etmek isteyen vatandaşlarımızdan binlerce mesaj aldıklarını ifade ederek; “Milletimiz her zaman olduğu gibi karınca kararınca elini taşın altına koymak için çaba sarf ediyor. Buradan tüm STK’lara ve vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere; battaniye, çocuk bezi ve maması, mont, ısıtıcı, ilk yardım seti, uyku tulumu, çadır, konserve yiyecek, su ve kışlık giyecek yardımlarını Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonumuzda toplayacağız” demişti. Bu çağrı sonrası İnegöl halkı akın akın yardım malzemesi getirmeye başladı. Kısa sürede salonda çok sayıda yardım malzemesi toplandı.

Gün boyu toplanacak yardım malzemeleri en kısa sürede deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıkacak. Ancak değişen ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak yardım malzemesi toplanmaya devam edilecek. Nakdi yardımlar ise AFAD’ın resmi banka hesapları üzerinden toplanıyor.